Ankara Kahramankazan Nüfusu 2020 - 2021 | Kahramankazan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?11 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Alev Alev 18. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izleSurvivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 11 Mart PerşembeBir Zamanlar Çukurova 87. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izleAnkara Haymana Nüfusu 2020 - 2021 | Haymana İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? | Çağrı elendi mi?Leopar şehre indi 5 kişiyi yaraladı!Katar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Katar'ın Bayrağı Nasıldır?Karadağ'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Endonezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Endonezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Endonezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Endonezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Endonezya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Endonezya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Endonezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Endonezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Endonezya ya da resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir.

Endonezya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Endonezya, 273523615 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 4. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0351 olduğu görülmektedir.

Endonezya'nın Müslüman Nüfus sayısı 202,867,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 88,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Endonezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Endonezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Endonezya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Endonezya'nın yüz ölçümü 1890599  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Endonezya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 93000  km²    Karasal Alan : 1811569 km²

Endonezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Endonezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Endonezya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT