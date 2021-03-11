Endonezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Endonezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Endonezya ya da resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir.

Endonezya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Endonezya, 273523615 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 4. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0351 olduğu görülmektedir.

Endonezya'nın Müslüman Nüfus sayısı 202,867,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 88,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Endonezya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Endonezya'nın yüz ölçümü 1890599 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Endonezya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 93000 km² Karasal Alan : 1811569 km²

Endonezya'nın Haritadaki Yeri / Konumu