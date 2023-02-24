Endre Botka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endre Botka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endre Botka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endre Botka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endre Botka 25 Ağustos 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endre Botka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Endre Botka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 19 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Endre Botka'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Endre Botka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/botka_endre21

Endre Botka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endre Botka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Endre Botka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endre Botka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2010 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd

14 Temmuz 2014 yılında Kecskeméti TE

31 Aralık 2014 yılında Honvéd

19 Ocak 2017 yılında Ferencváros

Endre Botka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endre Botka şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Endre Botka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Goldball FC (-2009)

Macaristan takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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