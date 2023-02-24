Endri Celaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endri Celaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endri Celaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endri Celaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endri Celaj 23 Ocak 2004 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Endri Çelaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endri Celaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Endri Celaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Endri Celaj'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Endri Celaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endri Celaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endri Celaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endri Celaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hellas U17

1 Temmuz 2021 yılında Verona U18

15 Şubat 2022 yılında NK Maribor U19

19 Ağustos 2022 yılında FK Partizani

Endri Celaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endri Celaj şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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