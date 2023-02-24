Endri Dema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endri Dema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endri Dema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endri Dema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endri Dema 17 Nisan 2004 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endri Dema Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Management L&K yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Endri Dema'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Endri Dema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endri Dema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endri Dema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endri Dema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2021 yılında KF Teuta

Endri Dema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endri Dema şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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