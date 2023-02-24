Endri Murati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endri Murati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Endri Murati kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Endri Murati ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.