Endri Murati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endri Murati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endri Murati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Endri Murati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Endri Murati 15 Kasım 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Endri Murati Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Endri Murati'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Endri Murati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Endri Murati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ekim 2015 yılında Int. Tiranë U17
1 Temmuz 2018 yılında Int. Tiranë U19
31 Ekim 2020 yılında KF Laçi U21
3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni
7 Ocak 2022 yılında FK Kukësi U21
1 Ocak 2023 yılında FK Kukësi
Endri Murati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Endri Murati şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Partizani Tiranë (2014-2015), FC Internacional Tiranë (2015-2020)
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