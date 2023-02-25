Endri Reci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endri Reci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endri Reci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endri Reci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endri Reci 25 Ekim 2000 tarihinde Krujë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Endri Reçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endri Reci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Endri Reci, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Endri Reci'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Endri Reci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endri Reci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endri Reci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endri Reci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında FK Dinamo

2 Eylül 2021 yılında KS Kastrioti

17 Ocak 2022 yılında KF Pogradeci

22 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Endri Reci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endri Reci şuan KS Besa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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