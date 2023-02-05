Endrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endrick 21 Temmuz 2006 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Endrick Felipe Moreira de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endrick Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Endrick, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Endrick'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Endrick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/endrickii

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http://instagram.com/endricki/

Endrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Endrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Endrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2021 yılında Palmeiras U20

21 Temmuz 2022 yılında Palmeiras

21 Temmuz 2024 yılında Real

Endrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endrick şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Endrick Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 5 gol atmıştır.

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