Endrien Magani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrien Magani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrien Magani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endrien Magani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endrien Magani 6 Haziran 1991 tarihinde Peqin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endrien Magani Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LiljAgency yapmaktadır. Endrien Magani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Endrien Magani'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Endrien Magani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endrien Magani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endrien Magani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endrien Magani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

22 Eylül 2014 yılında Shkumbini Peqin

1 Temmuz 2017 yılında KS Lushnja

7 Temmuz 2018 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2019 yılında KS Lushnja

1 Temmuz 2020 yılında KF Egnatia

5 Eylül 2021 yılında Shkumbini Peqin

18 Ocak 2022 yılında KS Lushnja

Endrien Magani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endrien Magani şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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