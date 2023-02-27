Endrit Asllanaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Asllanaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Endrit Asllanaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Endrit Asllanaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.