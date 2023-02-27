Endrit Asllanaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Asllanaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Asllanaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Endrit Asllanaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Endrit Asllanaj 16 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Endrit Asllanaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına - tarihinde katılmıştır. Endrit Asllanaj'nin FC Ballkani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Endrit Asllanaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Endrit Asllanaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ocak 2021 yılında FC Malisheva
30 Haziran 2021 yılında FC Ballkani
Endrit Asllanaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Endrit Asllanaj şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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