Endrit Baholli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Baholli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Baholli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endrit Baholli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endrit Baholli 26 Şubat 2000 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endrit Baholli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Endrit Baholli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Endrit Baholli'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Endrit Baholli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endrit Baholli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Endrit Baholli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endrit Baholli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Endrit Baholli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endrit Baholli şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF 2 Korriku

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.