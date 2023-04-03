Endrit Fetahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Fetahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Fetahu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Endrit Fetahu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Endrit Fetahu 22 Nisan 2004 tarihinde Lachen SZ şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Endrit Fetahu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Arena Management yapmaktadır. Endrit Fetahu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Endrit Fetahu'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Endrit Fetahu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Endrit Fetahu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında St. Gallen U17
1 Temmuz 2022 yılında FC Wil II
Endrit Fetahu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Endrit Fetahu şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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