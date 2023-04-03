Endrit Kamilji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Kamilji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Kamilji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Endrit Kamilji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Endrit Kamilji 6 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Endrit Kamilji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Endrit Kamilji'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Endrit Kamilji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Endrit Kamilji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Lyngby BK U19
Endrit Kamilji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Endrit Kamilji şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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