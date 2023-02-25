Endrit Kastrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Kastrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Kastrati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endrit Kastrati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endrit Kastrati 4 Ağustos 1997 tarihinde Drenas şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endrit Kastrati Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Endrit Kastrati'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Endrit Kastrati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endrit Kastrati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endrit Kastrati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endrit Kastrati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2021 yılında KF Feronikeli

14 Ağustos 2022 yılında KS Burreli

Endrit Kastrati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endrit Kastrati şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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