Endrit Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endrit Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endrit Marku 22 Şubat 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endrit Marku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Endrit Marku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Endrit Marku'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Endrit Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endrit Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endrit Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endrit Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Shkëndija U19

31 Ocak 2020 yılında KF Laçi

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2021 yılında FK Tomori Berat

26 Ocak 2023 yılında KF Laçi

Endrit Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endrit Marku şuan KF Laçi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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