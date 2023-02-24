Endrit Sefa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Sefa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Sefa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Endrit Sefa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Endrit Sefa 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Endrit Sefa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Endrit Sefa'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Endrit Sefa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Endrit Sefa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Otrant-Olympic
Endrit Sefa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Endrit Sefa şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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