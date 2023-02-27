Endrit Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Shala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Endrit Shala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Endrit Shala 22 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Endrit Shala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Endrit Shala'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Endrit Shala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Endrit Shala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ağustos 2022 yılında KF Drenica
Endrit Shala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Endrit Shala şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.