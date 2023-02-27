Endrit Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Endrit Shala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Endrit Shala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.