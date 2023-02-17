Endrit Voca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Voca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Voca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endrit Voca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endrit Voca 22 Ocak 1998 tarihinde Wuustwezel şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endrit Voca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grow Sport Management yapmaktadır. Endrit Voca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Endrit Voca'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Endrit Voca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endrit Voca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Endrit Voca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endrit Voca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2017 yılında Loenhout SK

1 Temmuz 2019 yılında Zwarte Leeuw

1 Temmuz 2021 yılında Hoogstraten VV

1 Temmuz 2022 yılında Thes Sport

Endrit Voca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endrit Voca şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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