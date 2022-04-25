Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi ne iş yapar, Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.46

Meslek Adı :

Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak endüstri bitkileri yetiştiren kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Arazide üretim için hazırlık yapmak

b) Generatif üretim yapmak

c) Patates ve şeker pancarı yetiştirmek

d) Pamuk, keten ve kenevir yetiştirmek

e) Soya ve yerfıstığı yetiştirmek

f) Ayçiçeği ve haşhaş yetiştirmek

g) Susam, kolza ve aspir yetiştirmek

h) Tütün ve şerbetçi otu yetiştirmek

i) Tarla bitkileri hastalıkları ile mücadele etmek

j) Tarla bitkileri zararlıları ile mücadele etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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