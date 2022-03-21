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Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri görev tanımı nedir, Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri ne iş yapar, Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri Tanımı;

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Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri Maaşları

Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.56

Meslek Adı :

Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kaliteli endüstri bitkilerinin yetiştirilmesi ve sanayide değerlendirilmesinde ara eleman olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstri bitkisi hastalıklarına karşı yöntemler belirlemek,

b) Endüstri bitkilerinin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirlemek,

c) Tohumların ekilmesi, dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanarak değerlendirilmesi ile ilgili zaman ve yöntemleri belirlemek,

d) Bitki türlerinin iyileştirilmesi, sulanması konularında yöntemler belirlemek,

e) Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanarak değerlendirilmesi (pazarlanması) ile ilgili yöntemler belirleyip uygulamak,

f) Endüstri bitkilerinin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında üreticilere bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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