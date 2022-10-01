Endüstriyel Boru Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Boru Montajcısı görev tanımı nedir, Endüstriyel Boru Montajcısı ne iş yapar, Endüstriyel Boru Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Boru Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Boru Montajcısı Tanımı;

__

Endüstriyel Boru Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Boru Montajcısı Maaşları

Endüstriyel Boru Montajcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Boru Montajcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Boru Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.15

Meslek Adı :

Endüstriyel Boru Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstriyel Boru Montajcısı, endüstriyel tesislerdeki boru sistemlerinin ön hazırlık, montaj ve test işlemlerini gerekli iş güvenliği ve çevre emniyet tedbirlerini alarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Boru Montajcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu donanımları kullanmak ve kullanılmasını sağlamak, çalışma yerinin temizlik ve düzeni, araç gereçlerin düzenli kontrolünü yapmak, çalışma alanında alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak

b) İmalat ve Montaj için Ön Hazırlık Yapmak,

c) İzometrik ve spool resimlerini incelemek,

d) İzometrik işte yer alan malzemeleri temin etmek,

e) Spool imalatı yapmak,

f) Boru ölçümü yapmak,

g) İş parçasını (boruyu) markalamak, kesmek veya kesilmesini sağlamak, gönyelemek,

h) Branşman ve Enstrüman (ölçü aletleri) için boruya delik açmak,

i) Dirsek, redüksiyon imal etmek,

j) Kaynak ağzı açmak (V,J tipi),

k) Güçlendirme yakası yapmak,

l) Köprü ve mantar malzemesi (geçici birleştirme malzemesi) hazırlamak,

m) Ölçü ve kaynak ağzı kontrolü yapmak,

n) İş parçalarını birleştirmek,

o) Geçici birleştirme malzemelerini sökmek

p) Spoolun stok sahasına taşınmasını sağlamak,

q) Boru-Spool montajı yapmak

r) Hazır supportları yerleştirmek

s) Support imalatı yapmak,

t) Kaynaklı birleştirme yapmak,

u) Flanşlı birleştirme yapmak

v) Boruya diş açmak,

w) Dişli birleştirme yapmak,

x) Dirsek bükümü yapmak,

y) Yapılan montajın malzeme ve proje uygunluğunu kontrol etmek,

z) Boru sistemini test için hazırlamak,

aa) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?