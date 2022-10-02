Endüstriyel Cam Kesim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı görev tanımı nedir, Endüstriyel Cam Kesim Elemanı ne iş yapar, Endüstriyel Cam Kesim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Cam Kesim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı Tanımı;

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Endüstriyel Cam Kesim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Cam Kesim Elemanı Maaşları

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Cam Kesim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Cam Kesim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.33

Meslek Adı :

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve görev talimatlarına göre, makine ile endüstriyel cam kesim süreçlerinde, iş organizasyonu ve cam kesim hazırlığı yapan, birlikte çalıştığı ekibi talimatlara uygun çalışmaları için yönlendiren, makine ile cam kesim işlemlerini yapan, makine ve ekipmanların bakım uygulamalarını yürüten ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b)İş organizasyonu ve kalite uygulamalarını yürütmek,

c)Makine ile cam kesimi öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek,

d) Makine ile cam kesimi uygulamalarını yürütmek,

e) Makine ve ekipmanların bakımını yapmak,

f) Mesleki gelişim çalışmalarına katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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