Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri görev tanımı nedir, Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri ne iş yapar, Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri Tanımı;

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Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri Maaşları

Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.45

Meslek Adı :

Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü geleneksel seramikler (vitrifiye, refrakter, cam, tuğla-kiremit, emaye, çini, çimento vb) ve ileri teknoloji seramikleri (yapısal ve fonksiyonel,; elektronik, optik, uçak ve otomotiv, biyoseramik vb)üretimi yapan sektörlerde hammadde hazırlık, dekorlama, şekillendirme, fırınlama, laboratuar gibi süreçlerde üretim kontrolü yapan, hataları tespit eden ve çözüm geliştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reçete denemeleri yapmak,

b) Sır denemeleri yapmak,

c) Seramiklere sır çekmek,

d) Yapılan planları uygulamak,

e) Pasta denemeleri yapmak,

f) Leke testi yapmak,

g) Yüzey kontrolü ve renk kontrolü yapmak,

h) Vizkozite ve litre ağırlığı kontrolü yapmak,

i) Tortu kontrolü yapmak,

j) Masse (çamur) hazırlamak,

k) Nem kontrolü yapmak

, l) Ham mukavemet ölçmek,

m) Saat başı kalite kontrol yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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