Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni görev tanımı nedir, Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni ne iş yapar, Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni Tanımı;

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Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni Maaşları

Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.59

Meslek Adı :

Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli türde (yün, pamuk, sentetik) iplikleri, elektronik düz örme makinelerinde kumaş haline getiren kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Temel örgüler ile transferli örgülerin analizini ve desenini yapar,

b)Makineleri üretime hazırlar,

c)Elektronik düz örme makinelerinde üretim yapar,

d)Örme giysi kalıpları hazırlar,

e)Örme giysi dikimi yapar,

f)Düz dikiş, overlok, remayöz makineleri, recme makineleri kullanır,

g)Sanayi ütüsünü yapar,

h)Model araştırmaları yapar,

i)Kumaş analizi yapar,

j)Üretim takibi yapar,

k)Üretime yönelik basit hesaplamalar yapar,

l)Üretim performansını kontrol eder. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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