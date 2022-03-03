Endüstriyel Fırın Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstriyel Fırın Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstriyel Fırın Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstriyel Fırın Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstriyel Fırın Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstriyel Fırın Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Fırın Ustası Maaşları

Endüstriyel Fırın Ustası maaşı ortalama olarak aylık 9750_TL'dir. En düşük Endüstriyel Fırın Ustası maaşı 8450_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Fırın Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.32

Meslek Adı :

Endüstriyel Fırın Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli ölçü, kontrol, el aletleri ile kumanda cihazlarını kullanarak, çeşitli türde ve karmaşık endüstriyel fırınların (tavlama fırınları, temperleme fırınları, tuz banyoları gibi) çalıştırılmasını, iş parçalarına göre fırın ve işlem çeşidinin belirlenmesini, bunların yüklenmesini ve boşaltılmasını ve çeşitli fırınların onarım ve ayarlarının yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Fırın Ustası işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Çalışma öncesi hazırlık işlemlerini yapmak f) İş organizasyonu yapmak

g) Fırını hazırlamak h) Üretim programını kontrol etmek

i) Fırın sıcaklıklarını ve atmosferini kontrol etmek

j) İşlem öncesi fırında son hazırlıkları yapmak

k) Fırını ısıtmak l) Fırın sıcaklığını ayarlamak

m) Fırının yanma sürekliliğini temin etmek

n) Fırında işlem gören malzemenin bir sonraki işleme verilmesini sağlamak

o) Tamamlayıcı işlemleri ve raporlamaları gerçekleştirmek

p) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Güncel Meslek : EVET

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