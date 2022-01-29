Endüstriyel İlişkiler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstriyel İlişkiler Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstriyel İlişkiler Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstriyel İlişkiler Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstriyel İlişkiler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı Maaşları

Endüstriyel İlişkiler Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 14250_TL'dir. En düşük Endüstriyel İlişkiler Uzmanı maaşı 8000_TL, En yüksek ise 20500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel İlişkiler Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2423.20

Meslek Adı :

Endüstriyel İlişkiler Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Personel Ve Kariyer İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş mevzuatı çerçevesinde toplu iş sözleşmelerinin müzakere ve imzalanma sürecini yürüterek, toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlayan, işçi ile işveren, işçi sendikası, işveren sendikası ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri ve sosyal diyalogu geliştiren, çalışma yaşamının sorunlarının çözülmesi ile ilgilenen, süreçlere ilişkin politika ve stratejiler geliştiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel İlişkiler Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma ile ilgili kuralları takip etmek,

b) Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlamak,

c) Endüstriyel ilişkiler sürecine ilişkin bilgi sistemleri yönetimini sağlamak,

d) İK bilgi sistemi alt yapısını oluşturmak

, e) İK bilgi sistemi ile ilgili veri girişi, raporlama ve arşivlemenin yapılmasını sağlamak

, f) Endüstriyel ilişkiler sürecine ilişkin taslak bütçe hazırlamak,

g) Endüstriyel ilişkiler sürecine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirmek

h) Dış kaynaklardan alınacak hizmetleri koordine etmek,

i) Tedarikçi firmalar ile temas kurmak,

j) Hizmet satın alma süreçlerini yürütmek,

k) Hizmetlerin değerlendirme sürecini yürütmek,

l) Endüstriyel ilişkiler politikasının oluşturulmasına destek vermek,

m) Endüstriyel ilişkiler sürecini oluşturan unsurları belirlemek,

n) Toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecini yürütmek, o) Sendika ilişkileri ve iletişimi (işveren, işçi, kamu) yürütmek,

p) İnsan kaynakları süreçlerinin uygulanmasını sağlamak,

q) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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