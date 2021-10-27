Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni görev tanımı nedir, Endüstriyel Kalıp Teknisyeni ne iş yapar, Endüstriyel Kalıp Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Kalıp Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Tanımı;

Talaşlı imalat tezgahlarını kullanabilen, üretilecek parçaya göre kalıp tasarımını yapabilen, yaptığı her türlü kalıpları preslere bağlayabilen, pres ayarlarını yapabilen, kalıptan ürün alabilen, kalıp onarımını ve çalıştığı tüm makinelerin periyodik bakımını yapabilen nitelikli kişidir.

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Maaşları

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni maaşı ortalama aylık 6.700 - TL’dir. En düşük Endüstriyel Kalıp Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Kalıp Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Ne İş Yapar?

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Teknik resim çizmek,

c) Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu çizim yapmak,

d) İmalat işlemleri yapmak,

e) Parçaya uygun kalıp tasarımı yapmak,

f) Sac metal kalıpları yapmak,

g) Birleşik sac metal kalıpları yapmak,

h) İş kalıpları yapmak,

i) Hacim kalıpları yapmak,

j) Kalıp bakım ve onarımlarını yapmak,

k) ,Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Kalıp Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3117.29 olarak belirlenmiştir



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