Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı görev tanımı nedir, Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne iş yapar, Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı Tanımı;

Metal veya metal olmayan makine parçalarını presleme yolu ile çok sayıda ve kısa sürede imal etmek amacıyla kalıp model parçalarının tasarımı yapan, kalıpparçaların üretimini yapan/yaptıran kişidir.

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı Maaşları

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı Ne İş Yapar?

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek ürünün proje ve şartnamelerini incelemek,

b) Tasarım halindeki kalıbın teknik resmini ve krokisini çizmek veya çizilmiş krokiye uygun malzemelerin cins ve miktarını belirlemek,

c) Kalıp örneklerinin tasarımını yapıp kalıbı hazırlamak,

d) Kalıp ve çeşitli parçaların üretimini yapmak veya yaptırmak,

e) Yapılacak üretimin niteliğine göre değişik türlerdeki kalıpları prese bağlayarak çeşitli parçaları üretmek,

f) Yapılan kalıbı montaja hazırlayıp monte etmek,

g) Kalıbı, üretimi yapacak tezgaha bağlayıp deneme üretimi yapmak, hataları belirlemek ve düzeltmek,

h) İstenilen standartta hiçbir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde kalıbı teslim etmek,

i) Kullandığı araç-gereç ve makinelerin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı mesleğinin meslek kodu 7222.10 olarak belirlenmiştir



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