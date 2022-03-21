Endüstriyel Kontrol Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Kontrol Teknisyeni görev tanımı nedir, Endüstriyel Kontrol Teknisyeni ne iş yapar, Endüstriyel Kontrol Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Kontrol Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Kontrol Teknisyeni Tanımı;

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Endüstriyel Kontrol Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Kontrol Teknisyeni Maaşları

Endüstriyel Kontrol Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Kontrol Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Kontrol Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.18

Meslek Adı :

Endüstriyel Kontrol Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstrideki Otomasyon Sistemlerinin yanı sıra İnternet ile kontrol edilen işyeri ve ev otomasyonu sistemlerinin; kurulum, bakım, onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Kontrol Teknisyeni ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Temel elektrik ? elektronik işlemlerini yapmak,

c) Bilgisayarlı elektronik devre çizimi yapmak,

d) Bilgisayar programı yazmak,

e) Temel el becerisi işlemlerini yapmak,

f) Mikro denetleyici devreleri kurmak,

g) Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,

h) Bilgisayar ağları ile çalışmak,

i) Programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,

j) İnternet üzerinden sistem kontrolü yapmak,

k) Robot sistemlerini kontrol etmek,

l) Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak,

m) Yabancı dilde süreli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek,

n) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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