Endüstriyel Kontrolcü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Kontrolcü görev tanımı nedir, Endüstriyel Kontrolcü ne iş yapar, Endüstriyel Kontrolcü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Kontrolcü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Kontrolcü Tanımı;

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Endüstriyel Kontrolcü Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Kontrolcü Maaşları

Endüstriyel Kontrolcü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Kontrolcü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Kontrolcü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.32

Meslek Adı :

Endüstriyel Kontrolcü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görsel programlama,PLC programlama, bilgisayar ağı kurma ve bilgisayarla devre çizimleri yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Kontrolcü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görsel programlama bileşenlerini oluşturmak

b) Grafik programı yazmak

c) Paralel, seri port kontrolü yapmak

d) Kumanda devre elemanlarını seçmek

e) Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak

f) Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak

g) Çalışabilir güç kaynağı yapmak

h) Temel lojik işlemleri yapmak

i) Çizim yapmak, norm yazı yazmak

j) Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

k) Görsel programlamada kod yazmak

l) PLC?de programlama yapmak

m) PLC?de SFC programlama yapmak

n) PLC?de sistem tasarımı yapmak

o) Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapmak

p) Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu

q) Temel seviye eş düzeyli bilgisayar ağı kurmak

r) Sunucu tabanlı işletim sistemi ile çalışmak

s) Sunucu servislerini kurmak

t) Elektrik-elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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