Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi Tanımı;

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Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi Maaşları

Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.10

Meslek Adı :

Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her tür -çeşit meyve ve sebze yetiştiriciliği için ortamı hazırlayan, bahçe, bağ ve sera tesis eden, fide ve fidan üreten, ekim, dikim, bakım, hasat ve tohum üretme işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Arazi ve araziye uygun tür ve çeşit seçimi yapmak,

c) Toprak hazırlığı yapmak,

d) Meyve ve sebzelerde bakım işlemlerini yapmak, (sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele),

e) Örtü altı sistemlerini kurmak,

f) Meyve ve sebze üretim materyalini çoğaltmak,

g) Meyve ve sebzelerde budama yapmak,

h) Meyve türlerini yetiştirmek,

i) Sebze türlerini yetiştirmek,

j) Meyve ve sebze bahçelerinde bitki koruma tedbirlerini uygulamak,

k) Hasat ve muhafaza yapmak,

l) Sulama suyunun kalitesini belirlemek,

m) Sulama zamanını ve süresini ayarlamak,

n) Meyve fidanlığı ve sebze fideliği kurmak,

o) Bulundukları bölgeye göre arazi ve iklim koşullarını analiz etmek,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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