Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) görev tanımı nedir, Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ne iş yapar, Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Tanımı;

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Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Maaşları

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.23

Meslek Adı :

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olarak çalışan, iş organizasyonu yapan, tabela metal, akrilik ve ahşap aksamının imalatını yapan, boyama işlemlerini gerçekleştiren, dijital ve serigrafi baskı ile imalat yapan, üretilen parçaların birleştirilmesini ve tabela iç montajını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Tabela metal aksamının imalatını yapmak,

c) Akrilik işlemlerini yapmak,

d)Ahşap üretim işlemlerini yapmak,

e) Boyama işlemlerini yapmak,

f) Dijital baskı işlemlerini yapmak,

g) Serigrafi baskı işlemlerini yapmak,

h)Tabelayı toplamak (finisaj),

ı) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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