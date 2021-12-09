Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı görev tanımı nedir, Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı ne iş yapar, Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Tanımı;

Endüstriyel soğutma sistemlerinde, mekanik işlemleri, montaj öncesi hazırlıkları ve boru tesisatını yaparak soğutma sistemleri elemanları ile ünitelerinin montaj ve montaj sonrası işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Maaşları

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı maaşı ortalama aylık 6.500- TL’dir. En düşük Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı; araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Montaj öncesi mekanik işlemleri yürütmek,

e) Tesisat elemanlarının ölçümünü yapmak,

f) Boru kesimi yapmak, montaj için delik delmek, metal yüzeyi işlemek,

g) Montaj öncesi ön hazırlık işlemlerini yürütmek, soğutma sistem projesini okumak, malzeme temin etmek, montaj araç ve takımlarını hazırlamak,

h) Soğutma sistemi elemanlarının montajını yapmak,

i) Soğutma grubunun montajını yapmak,

j) Kontrol paneli montajını yapmak,

k) Soğutma sistemi boru tesisatı yapmak,

l) Boru bükme işlemi yapmak,

m) Boru tesisat montajı yapmak,

n) Boru tesisatını sabitlemek,

o) Soğutma sistemi ünitelerinin montajını yapmak,

p) Soğuk oda sistem montajı yapmak,

q) Su soğutma (Chiller) ünitesi montajı yapmak,

r) Cihaz kaidesini hazırlamak,

s) Montaj sonrası soğutma sisteminin testini yapmak, boru izolasyonu yapmak,

t) Soğutma sistemlerinin bakımını gerçekleştirmek,

u) Soğutma sistemlerinin basit onarım işlemlerini yapmak,

v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı mesleğinin meslek kodu 7127.11 olarak belirlenmiştir

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Çalışma Ortamı ve Koşulları Gerekli Bilgi ve Beceriler

VERİGİRİŞİ

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