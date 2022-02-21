Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı Maaşları

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 15125_TL'dir. En düşük Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 21500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.13

Meslek Adı :

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstriyel soğutma sistemlerinde, sistemin kurulum yeri keşfi, maliyet tespiti, makine-donanım ve malzeme kontrolünü yaparak, soğutma sistemlerinin montajını, bakım onarımını yaptıran, teknik ve idari raporlama yaparak sistemin uygunluğuna karar veren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Sistemin kurulum yeri ön keşfini yapmak/yaptırmak,

e) Montaj ve imalat maliyet tespiti yapmak,

f) İş akışını düzenlemek,

g) Saha denetimi yapmak,

h) Teknik ve idari raporlama/bildirim hazırlamak,

i) Makine, donanım ve malzeme kontrolünü yapmak,

j) Kullanılacak malzemeyi tespit etmek,

k) Test cihazlarının kalibrasyonunun yapılmasını sağlamak,

l) Soğutma sistemlerinin montajını yaptırmak,

m) Soğutma grubunun montajını yaptırmak,

n) Soğutma sistemi ünitelerinin montajını yaptırmak,

o) Montajın son kontrolünü yapmak,

p) Soğutma sisteminin bakım ve onarımı yaptırmak,

q) Soğutma sitemindeki arızaların giderilmesini sağlamak,

r) Soğutma sisteminin periyodik bakımını yaptırmak,

s) Proje ve tasarım çalışmalarına destek vermek,

t) Proje çıktıları veya keşif sonucuna göre iklimlendirme hesaplama işlemlerine katkıda bulunmak,

u) Yapılan hesaplama sonuçlarına göre uygulanacak iklimlendirme sistemi konusunda öneride bulunmak

, v) Uygulanacak iklimlendirme sistemi için tasarım yapmak,

w) Uygulanacak iklimlendirme sistemine ilişkin teklif hazırlamak/hazırlamaya destek vermek,

x) Uygulanacak iklimlendirme sistemine ilişkin teklif sürecini takip etmek,

y) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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