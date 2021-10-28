Endüstriyel Tasarım Mühendisi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Tasarım Mühendisi görev tanımı nedir, Endüstriyel Tasarım Mühendisi ne iş yapar, Endüstriyel Tasarım Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Tasarım Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Tasarım Mühendisi Tanımı;

Her türlü endüstriyel sistemin, endüstri ürününün, üretim süreci elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, modelleyen, analiz eden, geliştiren, üretimini planlayan, üretim ve imalat teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Tasarım Mühendisi Maaşları

Endüstriyel Tasarım Mühendisi maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Endüstriyel Tasarım Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Tasarım Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Endüstriyel Tasarım Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Endüstriyel Tasarım Mühendisi Ne İş Yapar?

Endüstriyel Tasarım Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürün ve üretim sistemlerinin, mekanik sistemlerin tasarımını

yapmak,

b) Modelleme ve analiz işlemlerini yapmak,

c) Tasarımı yapılan ürün yada nesnenin ve sistemin imalat sürecini

belirlemek, tasarlamak, modelleri analiz etmek

d) Üretim ve imalat yöntemlerini belirlemek ve geliştirmek

e) Üretim için malzeme seçimi yapmak,

f) Üretim süreçlerini geliştirmek,

g) Üretimi planlama ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Endüstriyel Tasarım Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Tasarım Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2163.10 olarak belirlenmiştir



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