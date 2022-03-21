Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri görev tanımı nedir, Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri ne iş yapar, Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Tanımı;

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Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Maaşları

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.39

Meslek Adı :

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek, deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşları işletmelerinde üretim, laboratuar ve kesim aşamasında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde kullanılacak araç gereçlerin ön hazırlığını yapmak,

b) Ortamın temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

c) İşletmedeki kanatlı hayvanların bakımı ve beslenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

d) Kuluçka çalışması yapmak,

e) Kesim çalışmalarında görev yapmak,

f) Hastalık belirtisi gösteren kanatlı hayvanların bakımını sağlamak,

g) En üst düzeyde verim alabilmek için yem analizleri yapmak,

h) Bakteriyolojik ve serolojik analizler için kanatlı hayvanlardan biyolojik materyal alır, analiz için ilgili laboratuarlara gönderilmesini sağlamak,

i) Ürünlerin pazarlanması çalışmalarında görev almak,

j) Sağlık Bakanlığının öngördüğü kalite standartlarına uygun üretim çalışmalarında bulunur ve bunları kayıt altına almak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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