Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı Tanımı;

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Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı Maaşları

Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.22

Meslek Adı :

Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı işyerinde endüstriyel temizlik makineleri ve aparatlarının tanıtım ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

b) Müşterinin isteği doğrultusunda temizlik makinelerini müşteriye göstermek,

c) Temizlik makinelerinin güçleri ve kullanım amaçları, özellikleri hakkında bilgi vermek,

d) Makineyi çalıştırmak ve uygulamalı olarak müşteriye tanıtmak,

e) Gerektiğinde işyerlerinden randevu almak ve tanıtım toplantıları düzenlemek,

f) Makine yedek parçalarının ve aparatlarının satışını yapmak,

g) Makinelerde kullanılan temizlik ve leke çıkarıcı kimyasallar hakkında bilgi vermek,

h) Gerekli hallerde tahsilât yapmak, satış ve garanti belgelerini düzenlemek,

i) Temizlik makinelerini işyerlerine teslim etmek,

j) Vitrin düzenlemesi ve temizliği yapmak,

k) Sipariş formları düzenlemek ve zamanında teslim edilmesi için takip etmek,

l) Yapılan satışlar ve alınan siparişler hakkında işyeri sahibine, yöneticisine bilgi vermek,

m) Fuarlara katılmak, potansiyel müşterilere makineleri tanıtmak ve tanıtıcı broşürler vermek,

n) Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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