Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni görev tanımı nedir, Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni ne iş yapar, Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni Tanımı;

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Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni Maaşları

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.80

Meslek Adı :

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarım ve kimya ürünleri hariç tüketici ihtiyaç ve talepleri göz önüne alınarak otomotiv, elektronik, iletişim, mobilya, beyaz eşya, reklamcılık, ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde yeni endüstriyel ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (ürünün) veya var olan geliştirilecek ürünün (ergonomi, işlevsellik, maliyet vs.) tasarımı için proje hazırlamak,

b) Akış şeması oluşturmak, c) Teknik ve desen çizimleri yapmak

, d) Bilgisayarda görünüş ve montaj çizimleri yapmak

e) Modelde hesaplama ve sorgulama yapmak,

f) Tasarım örneklerini inceler ve analiz yapmak,

g) Maketini yapmak,

h) Gerçek ölçülerin verildiği kullanılacak malzemelerin belirlendiği ilk örneği (prototipini-modeI ) yapmak,

i) Deneme sürecini takip etmek,

j) Fotoğraf çekimi ve animasyon yapmak,

k) Geliştirilen ürün için katalog ve portfolyo hazırlamak ve sunumunu yapmak,

l) Katalog hazırlamak,

m) Arşivleme yapmak,

n) Yeni ürün geliştirme çalışmaları yapmak,

o) 3D Yazıcı ve Tarayıcıları etkin kullanmak,

p) Tarama ve sayısallaştırma yaparak rakip ürün analizi ve ürün geliştirme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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