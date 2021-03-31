Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları   

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını yapan, projeye uygun malzemeyi hazırlayan ve endüstriyel ve yapısal çelik konstrüksiyonu sökülebilen veya sökülemeyen birleştirme yöntemleriyle üreten ve montaj işlemlerini gerçekleştiren nitelikli kişidir.

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Maaşları

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi maaşı ortalama aylık 3.750 - TL’dir. En düşük maaşı 3.150 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi bu meslek için yeterlidir.

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Ne İş Yapar?

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışma alanını düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımını korumak ve talimatlara uygun bakımlarını sağlamak,

f) Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak,

g) İmalat öncesi hazırlık yapmak, malzeme temin etmek,

h) İmalat işlemleri yapmak,

i) Markalama işlemi yapmak,

j) Kesim yapmak,

k) Delik delmek,

l) Eğme-bükme işlemlerini yapmak,

m) Sökülebilir birleştirme yapmak,

n) Kaynak ön hazırlığı yapmak,

o) Kaynaklı birleştirme yapmak,

p) Kaynak kontrollerini yapmak,

q) İmalat sonrası işlemleri yapmak,

r) Temizleme yapmak,

s) Boya ve kaplama yapmak,

t) Projeye uygunluk kontrolü yapmak,

u) İşi imalat yerinde teslim etmek, ürünü sevk etmek, İşi sahada teslim etmek / teslim almak,

v) Saha montajı yapmak, Montaj hazırlığı yapmak, zemin hazırlığı yapmak, konstrüksiyonu yerleştirmek,

w) Montaj sonrası işlemleri yapmak,

x) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi mesleğinin meslek kodu 7214.06 olarak belirlenmiştir

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