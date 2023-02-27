Enea Kolici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enea Kolici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enea Kolici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enea Kolici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enea Kolici 13 Şubat 1986 tarihinde Pogradec şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Enea Koliçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enea Kolici Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enea Kolici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Enea Kolici'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enea Kolici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enea Kolici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enea Kolici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enea Kolici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Iraklis

1 Ocak 2009 yılında Olymp. Volou

30 Haziran 2009 yılında Iraklis

1 Temmuz 2009 yılında Olymp. Volou

1 Temmuz 2010 yılında Ody. Kordeliou

1 Temmuz 2011 yılında Panserraikos

1 Ocak 2012 yılında Flamurtari FC

1 Ağustos 2013 yılında Iraklis

24 Temmuz 2014 yılında Olymp. Volou

26 Ağustos 2015 yılında FK Kukësi

26 Temmuz 2018 yılında Flamurtari FC

8 Ağustos 2019 yılında KF Skënderbeu

29 Temmuz 2020 yılında SC Gjilani

Enea Kolici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enea Kolici şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Enea Kolici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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