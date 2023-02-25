Enea Topi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enea Topi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enea Topi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enea Topi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enea Topi 7 Ocak 2004 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enea Topi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enea Topi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enea Topi'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enea Topi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enea Topi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enea Topi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enea Topi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Apolonia

Enea Topi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enea Topi şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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