Enedin Mulalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enedin Mulalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enedin Mulalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enedin Mulalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enedin Mulalic 10 Ocak 2004 tarihinde Bihac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Enedin Mulalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enedin Mulalic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enedin Mulalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enedin Mulalic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 28 Şubat 2026 tarihinde bitmektedir.

Enedin Mulalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enedin Mulalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enedin Mulalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enedin Mulalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

Enedin Mulalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enedin Mulalic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Enedin Mulalic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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