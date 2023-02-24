Eneid Kodra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eneid Kodra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eneid Kodra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eneid Kodra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eneid Kodra 4 Kasım 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eneid Kodra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.S. Consultancy yapmaktadır. Eneid Kodra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Eneid Kodra'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eneid Kodra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eneid Kodra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eneid Kodra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eneid Kodra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2015 yılında Partizani U17

1 Temmuz 2018 yılında Partizani U19

1 Ağustos 2018 yılında FK Partizani

27 Ağustos 2021 yılında KS Kastrioti

Eneid Kodra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eneid Kodra şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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