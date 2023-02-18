Enej Kapun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enej Kapun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enej Kapun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enej Kapun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enej Kapun 16 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enej Kapun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enej Kapun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına - tarihinde katılmıştır. Enej Kapun'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enej Kapun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enej Kapun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enej Kapun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enej Kapun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enej Kapun şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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