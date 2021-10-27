Enek ne demek, TDK'ya göre Enek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Enek ne demek? Enek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi enek kelimesi. Peki enek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre enek nedir, enek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Enek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre enek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş

