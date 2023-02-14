Eneko Satrustegui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eneko Satrustegui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eneko Satrustegui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eneko Satrustegui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eneko Satrustegui 25 Eylül 1990 tarihinde Villava şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eneko Satrústegui Plano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eneko Satrustegui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Eneko Satrustegui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eneko Satrustegui'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eneko Satrustegui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eneko Satrustegui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eneko Satrustegui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eneko Satrustegui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CA Osasuna Prom

1 Ağu 2009 yılında CD Izarra

30 Haziran 2010 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2012 yılında Osasuna

5 Temmuz 2012 yılında CD Numancia

30 Haziran 2013 yılında Osasuna

8 Eylül 2014 yılında Real Murcia

4 Temmuz 2016 yılında CD Ebro

17 Temmuz 2017 yılında Lleida Esportiu

12 Temmuz 2018 yılında Castellón

1 Temmuz 2021 yılında Racing

Eneko Satrustegui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eneko Satrustegui şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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