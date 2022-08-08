Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi paylaştı! Abdulhamt Han Sondaj Gemisi yarın demir alacak!

Eeneji Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabındna paylaştığı habere göre Abdulhamit Han Sondaj Gemisi yarın itibari ile demir alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi paylaştı! Abdulhamt Han Sondaj Gemisi yarın demir alacak!

238 metre uzunlukta, 42 metre genişlikte ve 62 bin groston ağırlığında olan gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Andulahmit Han Sondaj Gemisi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdooğan tarafındna ilk sefere uğurlanacak.

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"YARIN BÜYÜK GÜN"

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

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