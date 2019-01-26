Enerji Bakanı Kurum'dan Antalya açıklaması!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Antalya ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız" dedi.
Antalya'daki hortum ve fırtınalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan da bir açıklama geldi.
Kurum, 229 binada hasar tespit edildiğini söyledi.
Detaylar gelecek..
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