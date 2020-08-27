Enerji Bakanı'ndan Karadeniz'deki doğalgaz için ilk deneme çalışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle alakalı test çalışmalarına katıldı. Mühendisler tarafından gazın test amaçlı yakıldığı videoyu Twitter hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşan Bakan Fatih Dönmez tweetinde,

"Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...

Tebrikler arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...



Tebrikler arkadaşlar? pic.twitter.com/0F3YpV2k2B — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 27, 2020

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkına müjde vereceğini açıklamasının ardından geçtiğimiz cuma günü açıklamalarda bulunmuş ve

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu’ndaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadelerini kullanmıştı.

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Fatih Sondaj Gemisi’ni Boğaz’dan uğurladığı güne değinen ve o günü unutmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını, “O uğurlayışımızla birlikte hamdolsun neticeye de keşfe de ulaşmış. İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih Sondaj Gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah’a hamdolsun. Daha önce ‘Tuna-1’ diye adlandırılan bu alanı ‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.” ifadeleriyle sürdürmüştü.

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