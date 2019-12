Enerji Kimlik Belgesi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklanmasını ardından internette araştırılmaya başlandı. Peki Enerji Kimlik Belgesi nedir? Nereden ve nasıl alınıyor? Örneği var mı? Sorgulama nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne? Son dakika bilgisi ne?Tüm merak edilenler haberimizde...

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.



Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.



Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca Enerji Kimlik Belgesidüzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi verebiliyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Enerji Bakanı Dönmez: Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda; 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

5627 sayılı kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği gereğince 2020 yılına kadar tüm binaların alması gereken Enerji Kimlik Belgesi artık e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Belgeyi e-devlet üzerinden sorgulayabilmek için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılması gerekiyor. TC kimlik no ile giriş yapıldıktan sonra çıkan arama ekranına Enerji Kimlik Belgesi yazarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Enerji Kimlik Belgesi sorgulama sayfasına erişim sağlanıyor.

Kullanıcı bu sayfada yer alan iki seçenekten "ikamet ettiğim bina" veya "diğer bina"dan uygun olanı seçerek sorgulama yapabiliyor. İkamet ettiğim bina seçeneği ile devam edilirse adres kaydınızın olduğu binada Enerji Kimlik Belgesi olup olmadığını görebilirsiniz.

Eğer diğer binalar seçeneği ile devam ederseniz, sorgulama yapacağınız binanın UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) no girilerek sorgulama yapılabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu: bu sorgulama ile sadece 1 Kasım 2017 tarihinden sonra Enerji Kimlik Belgesi almış binalara erişim sağlanabiliyor.

Eğer sorgulama yapacağınız binanın UAVT numarasını bilmiyorsanız http://adreskodu.dask.gov.tr adresinden binanızın adres bilgilerini girerek UAVT numarasını öğrenebilirsiniz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ÖRNEĞİ VAR MI?

Enerji kimlik belgesi örneği üzerinde birçok konu yazılır. İlk sırada bina ile ilgili genel bilgiler yer alır. Binanın tipi, inşaat yılı, tapu bilgileri ve diğer detaylar bu alanda yazar. Hemen ikinci sırada ise, enerji performansı yer almaktadır.

A harfinden başlayarak G sınıfına kadar uzanan bir kategori içinde değerlendirilen bu sınıflarda binanın enerjiyi ne kadar verimli kullandığı belirlenir. Enerji kimlik belgesi örneği üzerinden devam edersek, bu bölümün hemen yanında SEG emisyonu yer alır. Bu da binanın sera gazı emisyonunu belirten bir sınıflandırma sistemidir. Bu bölümün en son kısmında yer alan alanda ise, yenilenebilir enerji oranı yer alır.

Enerji kimlik belgesi örneği bir alt kategoride sıcak su, havalandırma, ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin A ve G değerleri arasından hangisine denk geldiği yer alır. Alt kısımda gerekli durumlar için uzman tarafından yapılan açıklamalar ve en alt kısımda uzmanın kendi bilgileri, belge numarası, düzenlenme ve geçerlilik tarihi ve imzası yer alır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU MU?

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 15 inci fıkrası ile “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” hükmü tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte tanımlı Geçici Madde 5 ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrasının 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Yani 1/1/2020 tarihi itibariyle binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Söz konusu Yönetmeliğe aşağıda verilen bağlantı ile erişim sağlanabilmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMAZSA CEZASI VAR MI?

Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni yapılar ise ruhsat alamayacak.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalardaki konutların alım satımı yapılamayacak ve kiraya verilemeyecek. Mal sahipleri kimlik belgesini vermek zorunda olacak.

ENERJİ KİMLİK BELGELİ BİNA EN ÇOK NERELERDE?

En çok EKB'li bina 165 bin 983 ile İstanbul'da, 87 bin 806 ile Ankara'da ve 71 bin 278 ile İzmir'de bulunuyor.

En çok EKB belgesine sahip diğer iller ise şöyle:

"Bursa 40 bin 805, Antalya 38 bin 135, Kocaeli 35 bin 709, Muğla 31 bin 502, Konya 27 bin 182, Eskişehir 25 bin 487 ve Balıkesir 23 bin 968."

Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen EKB, ülke genelinde çevreci binaların sayısının artmasını, sera gazı salınımının azaltılmasını sağladı.

Bu kapsamda ülke genelinde 2011 yılından sonra inşa edilen 770 bin bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılan binalara oranla yüzde 60 azalttı.

ENERJİ KİMLİĞİNDE HANGİ SINIFLAR VAR?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 50 metrekarenin üzerindeki tüm eski ve yeni binaların alması gereken bir belge. binanın her türlü enerjisi için kullanımların çevre dostu olup olmadığının tespiti için önemli. Peki hangi sınıf, neyi ifade ediyor? Belgelendirmede, A sınıfı, her yerde olduğu gibi en iyiyi ifade ediyor. Yenilenebilir enerji kullanan, çevre dostu binalara A sınıfı belge veriliyor. B sınıfı, standartların üzerinde dereceli binalara verilirken C en iyilerin altı kabul ediliyor. D, ortalamanın üzerinde, E ortalama, F de düşük verimlilik demek. G ise belge alamıyor.