Şırnak'ta nisan ayında 5 metre kar!Dünyada her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyorBursa'da esnafa destek amaçlı turu attılarKardeşlerin yürek burkan kaderi! Koronavirüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybettiMSÜ baraj puanı kaç 2021? MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır 2021?Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ilde kesin korunacak alanlar ilan edildi!Viranşehir’in parkaları kuş yuvasına kavuştuMSÜ sınavından sonra ne olunur? MSÜ'den mezun olunca ne olunur?Şehitlerin anısı yaşatılıyor! Erciş’te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildiSON DAKİKA! Savcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e soruşturma!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Enerji nakil hattı yenileniyor, Toroslar EDAŞ’tan Kozan’a 10,6 milyon TL’lik yatırım

Enerji nakil hattı yenileniyor, Toroslar EDAŞ’tan Kozan’a 10,6 milyon TL’lik yatırım

Toroslar EDAŞ, Adana'nın Kozan ilçesinde enerji nakil hattı yenileme çalışmaları kapsamında 10.6 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Enerji nakil hattı yenileniyor, Toroslar EDAŞ’tan Kozan’a 10,6 milyon TL’lik yatırım

Kış şartlarının oldukça zor geçtiği Kozan ve Feke ilçelerine bağlı toplam 18 mahallenin enerji ihtiyacı, geçtiğimiz 40 yıl boyunca aynı enerji nakil hattı ile sağlanıyordu. Bu enerji nakil hattının gerek ekonomik ömrünün dolması, gerekse kapasitesinin üstünde gelen talepleri karşılayamayacak duruma gelmesi nedeniyle yenilenmesine ihtiyaç duyuldu. Bu amaçla Kozan ve Feke ilçeleri arasında yeni enerji nakil hattı çalışması başlatıldı.

Proje kapsamında 43 km uzunluğunda 3/0 AWG kesitli enerji nakil hattı ve 6 adet dağıtım merkezi tesis edildi. Proje bedelinin 10,6 milyon TL'ye ulaştığı yatırım sayesinde Kozan ilçe merkezindeki 11 ve Feke ilçe merkezindeki 7 mahalledeki vatandaşlar ile civar mahallelerin elektrik tedarik sürekliliği iyileştirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT